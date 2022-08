Addio a Pasquale Cinefra, lo storico partigiano Ivan

Addio a Pasquale Cinefra, classe 1926, nome di battaglia Ivan, vicecomandante delle Sap di Ovada poi partigiano di montagna, testimone dell'eccidio della Benedicta.

"Per anni presidente dell'Anpi provinciale - ricorda Daniele Borioli - finché ne ha avuto le forze, la sua presenza assidua nel dialogo con le nuove generazioni e in ogni occasione in cui i valori della Resistenza erano chiamati a confrontarsi e rinnovarsi nel presente, è stata costante prova concreta di quanto la scelta partigiana sia ancora oggi il pilastro su cui si regge la nostra convivenza democratica. Ho conosciuto Pasquale nei primi anni di collaborazione con l'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Alessandria: il costante e vivace confronto tra lui, diventato nel dopoguerra rappresentante sindacale Cisl alla Morteo di Pozzolo, e figure di primo piano dell'antifascismo comunista e socialista come Carlo Gilardenghi, William Valsesia, Giorgio Canestri, Enzio Gemma e Pierino Guerci ha formato molti di noi, allora giovani militanti e studiosi, a comprendere quale ricco impasto di percorsi umani, prima ancora che politici, fosse stata la lotta per la liberazione e la rinascita democratica dell'Italia".

"A 'Ivan', partigiano sempre, dedico le ultime parole che Salvatore Quasimodo ha scritto per i martiri della Banda Lenti: 'Gli eroi sono diventati uomini: fortuna per la civiltà. Di questi uomini non resti mai povera l'Italia'. Ciao Pasquale, riposa in pace".

"Ci lascia un giovanissimo partigiano - è invece il pensiero di Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Leu-Articolo 1 - e un uomo che dedicato l’intera esistenza a promuovere i valori della libertà e della giustizia sociale che furono alla base del suo impegno antifascista. E’ stata esemplare la sua trasmissione dell’esperienza resistenziale, in particolare verso le nuove generazioni e del ricordo dei suoi compagni di lotta. Ci mancherai Pasquale, che la terra ti sia lieve".

Il cordoglio del sindaco

Anche il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, ricorda il partigiano Ivan: "Pasquale Cinefra ci ha lasciato: la sua è stata non solo una 'lunga vita' in considerazione dei suoi 96 anni, ma anche una vita davvero 'esemplare' proprio nell’arco di tutti questi lunghi anni. Come sindaco e anche a nome dei colleghi di Giunta, dei consiglieri e dell’amministrazione comunale tutta, insieme alla cittadinanza alessandrina, con queste righe sento il dovere di riconoscere quella che ritengo essere stata una vera e propria 'lezione di vita' che Pasquale ci ha lasciato. Una lezione iniziata, giovanissimo, decidendo di essere partigiano e, a rischio della propria vita, di scegliere senza indugio le ragioni della libertà e della democrazia combattendo contro il nazi-fascismo sui nostri Appennini".

Per il primo cittadino "una lezione che, nella consapevolezza del dolore per la perdita di tanti suoi compagni partigiani e delle atrocità di eccidi come quello della Benedicta, nel suo animo non si è trasformata in odio ma in spirito sinceramente combattivo per l’affermazione di valori – fondati sulla libertà, sulla democrazia, sul rispetto della persona, sulla giustizia – che in ultima analisi anelavano alla Pace, al Bene comune, allo sviluppo dei singoli e delle comunità... alla Vita, in totale antitesi rispetto ai valori di morte delle dittatture, di ieri e di oggi. Questa lezione – attraverso l’impegno civico che dal dopo-guerra lo ha visto attivo in molteplici ambiti del volontariato sociale e culturale, in primo luogo l’amatissima Anpi – Pasquale Cinefra non l’ha tenuta solo per sé, ma ha saputo in modo esemplare quanto efficace trasmetterla a tantissime persone, di ogni età".

"In questo vediamo la grandezza di Pasquale - conclude Abonante - in questa sua capacità di essere credibile e appassionato testimone dei più alti valori del nostro vivere civile, sapendosi rapportare con tutti: giovani e meno giovani, studenti, rappresentanti istituzionali, gente comune e chiunque avesse il piacere di dialogare con lui, anche per pochi minuti, ma cogliendo il suo essere e rimanere, malgrado l’avanzare dell’età, sempre 'giovane dentro', sempre fiducioso nel Bene che è compito e responsabilità di tutti ricercare, nella quotidiana salvaguardia della libertà e dei principi democratici. Per tali motivi, la 'lezione di Pasquale' non verrà meno e – esprimendo sincere condoglianze alla famiglia e vicinanza all’Anpi alessandrina – sono certo che la comunità alessandrina che ha avuto il privilegio di essere la sua “casa”, insieme all’amministrazione comunale, non solo si impegnerà, ma anche sarà orgogliosa di portare avanti questa 'lezione di vita' per gli anni e i decenni a venire. Grazie Pasquale! Riposa in pace!".

"Ci lascia un grande uomo"

Sentito il cordoglio del Comitato provinciale dell'Anpi: "Pasquale ci lascia alla veneranda età di 96 anni. Ovadese, nasce nel 1926 e giovanissimo entra nelle formazioni partigiane che si costituiscono nell’Appennino Ligure-Piemontese con il nome di battaglia Ivan. In particolare opera nelle Sap di Ovada, poi nella Divisione Garibaldi 'Mingo' Brigata Buranello. Ricopre la carica di vice-presidente e poi di Presidente dell’Anpi Provinciale di Alessandria sino al 2016. Ci lascia nel dolore e nella tristezza un combattente, un partigiano, un grande uomo. Raccogliamo con commozione il testimone dei valori di solidarietà, di giustizia sociale e di pace che ci consegna e che ci impegniamo a proseguire nel solco che ha tracciato. Ci associamo al dolore della famiglia alla quale inviamo le più sentite condoglianze".