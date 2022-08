Di Masi: "Il futuro dei Grigi? Con me"

ALESSANDRIA - "Le porte per chi vuole acquistare l'Alessandria sono aperte. Però fuori dal Moccagatta non c'è il cartello 'Vendesi' e fino ad ora non si sono presentate persone credibili, che abbiano dimostrato di sapere come si gestisce una società. E io, che questa squadra e questi colori li amo, non posso cedere a chi a gennaio abbasserebbe la serranda".

Quindi? Quindi Luca Di Masi va diritto al punto centrale. Resta al suo posto: "Sono stati mesi difficili, pesanti moralmente per me, di travaglio interno. Ho risentito la conferenza di due mesi fa e mi sono reso conto che alcune parole erano sbagliate. Altre dure, anche se necessarie. Io voglio il bene dei Grigi e ho capito che il futuro di questo club lo devo vedere con me. Questo non significa che non c'è più la volontà di cedere. Le società sono sempre in vendita, ma solo per chi dimostra di saperle gestire. E acquistare un club è complicato, non solo economicamente. Fino ad ora non ne ho visti: contatti tanti, solo un paio potevano avere le caratteristiche, ma hanno cambiato idea e non per richieste mie".

Luca Di Masi rinforzerà ancora la squadra. "Questi 'ragazzi', Massimo Cerri, Fabio Rebuffi e Corrado Buonagrazia, e i giocatori che si sono avvicinati a noi con il piacere di vestire questa maglia, mi hanno riacceso quella voglia di fare calcio, bene, che non ho mai perso. Anzi. Sarà un'Alessandria sostenibile e credibile, come l'80 per cento dei club di C, con giocatori scelti per per garantire un futuro al club. Oggi ne abbiamo aggiunti altri tre: Arensi Rota (1996) per la difesa, Fausto Perseu (2002) per il centrocampo e Alessio Nepi (2000) per l'attacco. Altri arriveranno: una squadra per una tranquilla salvezza. Che, adesso, va aiutata a diventare squadra".

Di Masi confessa giorni "di travaglio interno. Sicuramente ho sbagliato a comunicare il mio pensiero in modo così duro, ma alcune parole erano necessarie. Se non avessi detto che tutti i giocatori erano liberi difficilmente oggi di 17 ne sarebbero rimasti due, perché anche Eusepi domani firmerà". Se il 1° settembre, alle 20, Pisseri e Sini saranno ancora qui? "Usciranno prima e in quel momento si concluderà il rapporto con Fabio Artico".

Campagna abbonamenti? "Si farà, da martedì. Moltissimi tifosi ce la stanno chiedendo". Sabato, contro il San Giuliano City, al Moccagatta alle 17.30, amichevole a porte aperte. "Nel primo tempo la squadra giocherà con la nuova maglia da casa, nella ripresa con quella da trasferta".