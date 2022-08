La strana orchestra che suona strumenti ricavati dai rifiuti

CREMOLINO - Veri supereroi della differenziata al centro del secondo appuntamento della rassegna L'Altro Monferrato, ideata e organizzata dai direttori artistici Maria De Barbieri e Gianni Masella per AgriTeatro, il cantiere di arte e spettacolo fondato da Tonino Conte. Sabato 27 agosto, alle ore 18.30, al campo sportivo di Cremolino, ci sarà 'Ritmiciclando' e la spazzatura diventa uno spartito musicale. Con questo concerto-spettacolo, suonato e raccontato dal laboratorio Ri-Percussioni sociali, sale in scena una strana orchestra, dove tubi, cassetti, bidoni metallici diventano tubofono, fautubo e ciabatarra: un exploit sonoro travolgente e “saggio” nello stesso tempo, poiché insegna che “non si butta via niente” e che il riutilizzo della spazzatura può diventare messaggio artistico ed ecologico. Nello spettacolo gli strumenti non sono ricavati solo da vecchi mobili e metallo, ma anche da cellulari e altri oggetti elettronici, e da materiali elettrici di ogni genere.

Info e prenotazioni: info@agriteatro.it; Iat di Ovada tel. 0143 821043; cell. 379 11872152; iat@comune.ovada.al.it. L’Altro Monferrato è organizzato da AgriTeatro, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Alessandria, e il sostegno dei Comuni di Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Cremolino, Molare, Morsasco, Prasco, Rocca Grimalda e Tagliolo Monferrato.