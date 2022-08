La Santa di oggi, 27 agosto, è Santa Monica

Vedova

La vita della Santa

Nasce a Tagaste (Algeria) nel 331 circa da una famiglia cristiana. Studia e si appassiona alla Sacra Scrittura.

Sposa in giovane età Patrizio, più anziano di lei, non cristiano e mantiene un comportamento libertino, tradendo spesso la moglie. In seguito la coppia ebbe un figlio, Agostino, che nell’età della gioventù segue in tutto e per tutto il comportamento del padre: non battezzato conduce una vita libertina.

Monica rimane vedova a 40 anni e diviene ancora più salda nella sua fede e svolge così opera di conversione nei confronti del figlio.

Si trasferiscono a Milano e qui la Santa realizza il suo sogno: il vescovo di Milano battezza Agostino. Fanno poi ritorno a Tageste imbarcandosi su una nave da Ostia Nuova (oggi Lido di Ostia).

La morte della Santa

Santa Monica, provata per il viaggio, si ammala e muore il 27 agosto. Seppellita a Ostia Nuova, le sue reliquie vengono traslate a Roma nel 1430. Da allora sono custodite nella Chiesa di Sant’Agostino.

Curiosità

Santa Monica è raffigurata come una donna di mezza età (vedova), che indossa una lunga veste nera, simbolo di lutto.