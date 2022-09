Festa del vino, salta il secondo weekend

Salta il secondo weekend della Festa del cibo di Casale: "Oggi la Questura ci ha comunicato che la Festa del Vino dovrà essere annullata nel secondo weekend del 23, 24 e 25 settembre a causa della concomitanza con le elezioni per questioni di ordine pubblico", spiegano gli organizzatori.



"La decisione ci ha ammazzato - aggiungono - ma non ci lasciamo scoraggiare e siamo già al lavoro per garantire comunque un secondo weekend di Festa in un'altra data. Stai tuned seguiranno aggiornamenti"