Coppa: vince l'Acqui, passa la Luese Cristo

ACQUI - Doppietta di Guazzo, che torna e lascia il segno, ma all'Acqui non basta, perché al secondo turno va la Luese, forte del 2-0 dell'andata. Il 2-1 è lottato, nel segno dei numeri 9, perché la rete, pesante, per gli alessandrini è di Kankam.

L'Acqui ritrova Cirio dopo quattro mesi e mezzo e può recriminare sull'andata, dove la formazione di Adamo ha costruito la qualificazione

Subito occasione per l'Acqui: al 1' Marchelli vola per deviare il.colpo di testa di Guazzo. Che, al 9' segna, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 25' Luese Cristo pericolosa con Milanese, alto sulla traversa. Al 27", sul taglio di Innocenti, la finta di Piana mette fuori causa Guazzo, che riesce comunque a girare e trova solo un angolo.

Due minuti e l'Acqui è in vantaggio: Nani scarica per Baldizzone, in area per l'incornata vincente di Guazzo. Al 36' termali in dieci per il rosso diretto a Costa Pisani per intervento al limite su Neirotti da ultimo uomo. Punizione su cui gli alessandrini protestano per un tocco di mano.

Animi calci nel tunnel degli spogliatoi e al ritorno delle squadre in campo i due allenatori, Merlo e Adamo, sono fuori, entrambi espulsi. Avvio spumeggiante: subito giallo per Kankam per un intervento a centrocampo, ma due minuti dopo è lesto e sfruttare il lancio di Binello e e in ripartenza infilare Ivaldi, che azzarda una uscita troppo alta.

Due minuti e l'Acqui è di nuovo avanti: punizione da destra di Innocenti, palla che rimbalza prima del tocco decisivo di Guazzo. Due contropiedi per gli ospiti, una opportunità per l'Acqui per allungare, ma Piana non arriva sul passaggio di Guazzo. Nel finale salvataggio di Silvestri su una palla insidiosa e conclusione di Sciutto di poco alta. Acqui sfiora il tris in pieno recupero, con Piana, Marchelli allunga in angolo

ACQUI - LUESE CRISTO 2-1

Marcatori: pt 29' Guazzo; st 2' Kankam, 4' Guazzo

Acqui: Ivaldi; Costa Pissni, Nani, Emiliano. Verdese (38'st Carrese), Baldizzone (45'st Morganti), Bollino (1'st Sciutto,), Genocchio, Guazzo (30'st Cirio), Innocenti (38'st Mazzarello), Piana. All.: Merlo

Luese Cristo: Marchelli; Milanese, Mendolia, Cascio, Spriano, Silvestri, Dan, Binello (25'st Viscomi), KanKam (20'st Russo), Simone. Neirotti. All.: Adamo

Arbitro: Miletto di Bra

Note: Espulsi Costa Pisani al 36'pt per fallo da ultimo uomo e i due allenatori Merlo e Adamo nell'intervallo. Ammoniti: Spriano, Nani, Binello, Kankam, Mendolia. Angoli: 8-6 per la Luese Cristo. Recupero: pt 4', st 5'