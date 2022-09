Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno scelto Damiani per il 'sì'

PESARO - Il campione olimpico ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi giovedì si è sposato con la fidanzata Chiara Bontempi.

La coppia ha scelto fedi Damiani per il giorno più bello. I due sposi hanno optato per le fedi della collezione Veramore e Noi2 in oro giallo. La sposa ha scelto e ha indossato gioielli Damiani anche per la festa con la collezione Mimosa ed Emozioni.