Monferrato cresce. Bene anche la Junior

CASALE MONFERRATO - Cresce la Novipiù Monferrato Basket. Buone indicazioni anche per la Junior Casale. Il derby amichevole tutto casalese al PalaEnergica Paolo Ferraris tra le due formazioni di A2 e B offre buoni spunti di lavoro per i tecnici Andrea Valentini e Davide Cristelli.

Monferrato in campo dopo lo scrimmage con Langhe Roero, Junior dopo la sgambata con Torino. Sulla sponda Monferrato debutto di Carver, mentre restano ancora i box Leggio, Luca Valentini e, alla vigilia Matteo Formenti per un leggero affaticamento muscolare. Sulla sponda Junior Cristelli non impiega De Ros e Avonto.

Subito produttiva la Novipiù che segna 33 punti nel primo quarto e si aggiudica tutti i parziali. La Junior trova subito canestri e poi nel secondo quarto e nella ripresa riesce a mettere in equilibrio il punteggio. Nella Novipiù 17 punti di Redivo e Martinoni, tre in doppia cifra nella Junior.

NOVIPIU MONFERRATO BASKET – JUNIOR CASALE 81-58

(32-22, 13-12, 18-10, 18-14)

NOVIPIU MONFERRATO BASKET: Castellino 5, Ellis 12, Carver 14, Mele, Redivo 17, Martinoni 17, Ghirlanda, Poom 13, Bialkowski. N.e.: Luparia, Soodla, Giovannelli. All. Andrea Valentini.

JUNIOR CASALE: Jovanovic 10, Riva 12 , Ielmini 2, Kamar 3, Apuzzo 2, Raiteri 6, Geraci, Ruiu 10, Negri 2, Saladini 4. N.e.: De Ros, Avonto. All. Davide Cristelli.