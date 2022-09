Grigi, Y3K c'è. Jefferson può arrivare

ALESSANDRIA - Svincolati? Per ora il gruppo non cambia, ma c'è un attaccante che può aggiungersi alla rosa. Un giramondo dei campi di C, il brasiliano Jefferson, con passaporto italiano. 34 anni anni, punta centrale, l'ultima stagione ha giocato 30 gare al Latina, nel girone C, dove era già stato in B nel 2015, segnando 7 reti.

E' svincolato, quindi, può firmare ed essere aggregato al gruppo in qualsiasi momento. Il ds Massimo Cerri lo conosce bene, perché lo ha avuto, per mezzo campionato, al Monopoli. Non ha numeri altissimi in termini di reti segnate, ma davanti l'Alessandria ha interpreti contati (e oggi N'Gbesso non ha partecipato alla partitella in famiglia). Dovesse arrivare, c'è da valutare la condizione. I tifosi lo ricordano come avversario, con la maglia della Viterbese, nella finale di ritorno della Coppa Italia di C, nel 2018.

Il main sponsor c'è

La certezza, per domenica, è il marchio Y3K sulle maglie. Continua così un rapporto tra la società e Roberto Molino che dura da otto anni, come main sponsor, prima come Gls e, l'anno scorso, come Y3K. Che.già contro l'Entella tornerà sulle divise dell'Alessandria, un legame costruito, come si sottolinea, su obiettivi condivisi, fra cui la sostenibilità.