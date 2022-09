Bonus trasporti, via alle domande

L’assessorato ai Trasporti e Mobilità del Comune di Alessandria informa che è in vigore il Bonus trasporti pubblici 2022,un sostegno economico che potrà essere utilizzato per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici, fino alla fine dell’anno.

Copre fino al 100% della spesa sostenuta da ogni singolo beneficiario - entro il valore massimo di 60 euro - per l'acquisto di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale oppure per i servizi di trasporto ferroviario nazionale e regionale (ma solo in seconda classe. L’acquisto dell’abbonamento deve essere fatto nel mese di richiesta del bonus ed essere utilizzato entro lo stesso mese in cui è stato emesso.

Il bonus spetta a chi abbia avuto un reddito personale lordo inferiore ai 35mila euro nel 2021.

Per presentare la domanda occorre accedendo a questo portale, una piattaforma che viene gestita direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Bonus trasporti 2022 sarà erogato secondo l'ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento fondi. Per accedere al portale, i richiedenti potranno utilizzare lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Cie (Carta d’Identità Elettronica).

A tal proposito si rammenta che lo Spid è richiedibile dai cittadini residenti gratuitamente al Comune di Alessandria (consultare la pagina dedicata sul sito del Comune a questo link).

Per ottenere il Bonus trasporti, i cittadini dovranno indicare l’importo del buono che desiderano richiedere, nel caso l’abbonamento costi meno di 60 euro, oltre al gestore del servizio di trasporto pubblico che lo erogherà ( sul sito è pubblicato l’elenco delle aziende di trasporto). Stesso discorso anche per richiedere il bonus trasporti per studenti, nel caso di cittadini maggiorenni o in possesso di un reddito inferiore ai 35mila euro.

Nel caso di minorenni, in fase di domanda va specificato che il minore sia fiscalmente a carico di chi presenterà la domanda. Per quanto riguarda il requisito reddituale (sotto i 35mila euro nel 2021), dovrà sussistere in relazione al minore beneficiario, a prescindere dal reddito del richiedente. Una volta ottenuto il Qr del Bonus, occorre stamparlo e portarlo in sede all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento. Per ottenere l'abbonamento se non si è in possesso di tessera Bip, la si può fare sul posto al costo di 5 euro.