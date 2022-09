Fratelli d'Italia: domani Donzelli in provincia, a Sale e Casale

CASALE - Domani, lunedì 12 settembre alle 18, in via Cardinal Massaia 64/A a Casale Monferrato, il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli inaugurerà il nuovo circolo cittadino del partito. Analoga cerimonia si terrà alle 16.30 a Sale in via Roma 48. Ad entrambi gli appuntamenti parteciperà il candidato alla Camera Enzo Amich.