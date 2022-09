In diecimila per il Mercatino dell'Antiquariato di settembre

CASALE - Circa 10mila visitatori stimati per l'appuntamento di ieri del Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato. Al Mercato Pavia sono improvvisamente arrivati sui banchi tantissimi specchi: consolle rococò, comò di primo ottocento, specchi da toilette con accenni di liberty, specchi di tagli insoliti del design del ‘900.

Che fossero in vetro di Murano o di produzione industriale, tutti hanno avuto l’effetto di moltiplicare ancora di più i tantissimi visitatori di questa edizione. Trecento espositori (a cui si aggiungono i produttori a Km 0 del Farmer Market appena fuori dal mercato Pavia) e visitatori da Savoia e Provenza ma anche da località molto più lontane. La prossima edizione è prevista per domenica 9 ottobre come sempre l’organizzazione di mON è coadiuvata nei controlli dai volontari dell'A.I.S.A.: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale.