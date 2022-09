Scontro tra due auto sull'A26: tre feriti

OVADA - Nella serata di oggi 13 settembre, i Vigili del Fuoco di Ovada sono intervenuti in Autostrada A 26 Km 32 direzione Nord, per incidente stradale tra due vetture. A seguito della messa in sicurezza della zona, è stato possibile da parte del personale sanitario soccorrere i tre occupanti delle autovetture.

Sul posto Polizia Autostradale.

Per consentire la rimozione dei veicoli, è stata necessaria la temporanea chiusura del tratto dell’autostrada in direzione Nord.