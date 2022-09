Alla civica di Alessandria Matteo Zallio con ‘Age Friendly Design’

ALESSANDRIA - Alla biblioteca civica si parla di inclusione e di città ‘age friendly’. A spiegarne il significato, in tutte le sue declinazioni, è stato Matteo Zallio che ieri pomeriggio ha presentato, in un evento nelle sale rosse al secondo piano, il suo volume ‘Age friendly Design - un design che evolve con le persone’. Un libro, edito da Genova University Press, che riassume il percorso di Zallio durante gli anni genovesi.

Oggi Matteo, di origini alessandrine, vive e lavora a Cambridge, dove è ricercatore associato, e collabora con Autodesk. Il suo libro indaga alcuni temi di grande rilevanza in questi ultimi anni come l’aumento dell’età media della popolazione e le relative conseguenze innescate, lo sviluppo di nuove tecnologie come l’Internet of Things, i device indossabili e le tecnologie per la smart home insieme a consolidati approcci progettuali come il Design for All, l’Inclusive Design e lo Universal Design. Lo scopo è quello di rispondere a una domanda: «Come i designer progetteranno gli ambienti e i prodotti del futuro in modo che rispondano alle necessità diversificate di una popolazione in continuo mutamento?». Il volume Age-Friendly Design è composto da una serie di premesse che contestualizzano lo scenario demografico internazionale, per poi procedere con un’analisi di casi studio nell’ambito di residenze accessibili e inclusive.

Durante la presentazione, Zallio ha ripercorso passo passo la creazione di questo lavoro confrontandosi con le autorità ed esperti alessandrini. All’evento erano presenti come relatori l’assessore ai beni pubblici Michelangelo Serra, il dottor Roberto Livraghi, la dottoressa Maria Teresa Dacquino e l’architetto Paola Testa, disability manager di Alessandria.«L’ambiente è la nostra seconda pelle e soprattutto non è la disabilità a disabilitare ma spesso lo stesso ambiente - ha in particolare commentato Testa - Sempre piu persone si rivolgono al Comune per problemi di questo genere». Il volume di Matteo Zallio è disponibile sul sito della Gup in open access.