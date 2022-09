Cultura e sostenibilità d'impresa, nasce Fondazione Viva

E' stata costituita ufficialmente il 14 settembre la nuova Fondazione Viva - Vicini alle imprese, vicini all'ambiente promossa da Confindustria Alessandria e dedicata alla diffusione della cultura e della sostenibilità d’impresa in rete con il territorio.

Presidente è Carlo Volpi (foto sotto), imprenditore vitivinicolo presidente dell’azienda di famiglia Cantine Volpi di Tortona, che ricopre anche importanti ruoli istituzionali e ha avuto un incarico nella Fondazione bancaria di Tortona.

“È una grande soddisfazione essere giunti alla costituzione di Fondazione Viva - spiega - che si avvale di una guida formata da figure di rilievo, con ottimi componenti sia del Consiglio di Amministrazione sia dell’Organo di indirizzo. Obiettivo è aggregare esperienze e costruire reali prospettive per il territorio, per guardare al futuro con fiducia. Il nostro impegno è quindi da ora rivolto al dialogo con enti, istituzioni, Università, scuola e formazione, mondo delle imprese e delle professioni, società civile, per diffondere sul territorio la cultura della sostenibilità economica e sociale attraverso buone pratiche concrete”.

Fondazione Viva avrà sede nella Casa del Mutilato di Alessandria, in progetto di recupero, e il Cda è composto da Carlo Volpi (presidente), Laura Coppo (vicepresidente), Roberto Barberis, Alessia Crivelli e Maurizio Miglietta (tesoriere).

Organo di indirizzo: Manuel Alfonso, Gian Paolo Aschero, Roberto Barbato, Riccardo Benso, Benedetta Buzzi, Marco Ciani, Gian Paolo Coscia, Marco Giovannini, Roberto Livraghi, Antonio Maconi, Tiziano Maino, Simona Malaspina, Massimo Margaglione, Luciano Mariano. Sindaco: Giovanni Sardi. Segretario generale: Renzo Gatti.