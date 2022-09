Bertram, il "Lovari" sfugge nel finale

LUCCA - La vittoria nel Trofeo ‘Carlo Lovari’ di Lucca sfugge in volata. La Bertram cede alla Reyer Venezia 79-78 che si aggiudica la finale del torneo con un tap in di Watt a cui Filloy non riesce a rispondere. Partita equilibrata ed intensa che vede la Reyer prendere il comando delle operazioni con il Derthona (senza Macura e Tavernelli), guidato in attacco da Harper, che torna più volte a contatto. Nel finale punto a punto ha la meglio Venezia. Coach Marco Ramondino. “Abbiamo trovato le energie fisiche e mentali per salire di livello dal punto di vista tecnico nel momento in cui la partita era favorevole a Venezia. Ci prendiamo le cose positive di questi due giorni e veniamo via con degli spunti per il lavoro tecnico del prossimo periodo”.

Ultimo impegno della preseason mercoledì (alle ore 20.30) al Paolo Ferraris di Casale Monferrato contro la Vanoli Cremona.

UMANA-BERTRAM 79-78

(11-23, 35-35, 55-48)

Umana Venezia: Sima 2, Granger 11, Freeman 22, Chillo, Parks 13, De Nicolao 5, Brooks 4, Minincleri ne, Willis 6, Tessitori ne, Watt 16. All. De Raffaele

Bertram Derthona: Christon 12, Errica ne, Candi 9, Tandia ne, Filloy 6, Severini 8, Harper 21, Daum 5, Cain 4, Radošević 8, Filoni 5. All. Ramondino