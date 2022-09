Alessandria-Reggiana, il posticipo

ALESSANDRIA - Resta solo una partita da disputare in questa giornata del calcio professionistico italiano. L'unica in calendario domani, anche per questo Alessandria - Reggiana avrà gli occhi di mezza Italia addosso, grazie anche alla diretta su RaiSport.

Fabio Rebuffi è convinto che sarà un motivo in più, per i Grigi, per tirare fuori orgoglio e rabbia per bilanciare una condizione che, per molti, non è ancora quella ottimale. Ci sono un paio di ballottaggi aperti, in attacco tra Sylla e Nepi, sulla fascia destra tra Podda e Ascoli (che può giocare anche a sinistra). La decisione definitiva solo domani mattina.

In casa Reggiana Aimo Diana pretende tantissimo dai suoi giocatori, anche mentalmente: quattro giorni a ricordare che sarebbe sbagliato approcciare il posticipo come se fosse una gara facile e dall'esito scontato. Il tecnico degli emiliani (che saranno seguiti da circa 250 tifosi) ritrova Cremonesi, che rientra dalla squalifica, e Rosafio e Guiebre, acciaccati e non utilizzati nel turno infrasettimanale, sono a disposizione. Pellegrini parte dalla panchina per acciacchi, out l'ex Renate e Como Kabashi.

Carrara vola

La quarta giornata consegna già una certezza: sabato 24, al Moccagatta, arriverà la capolista e unica a punteggio, la Carrarese di Dal Canto. Che mette in crisi l'Entella, al secondo stop consecutivo. C'è aria di crisi, e di contestazione, a Cesena, seconda sconfitta e prima vittoria per la Fermana.

A inseguire la prima della classe c'è il Gubbio, che passa ad Ancona, e c'è il Siena, che batte di misura il Montevarchi, la formazione in classifica più vicina ai Grigi, solo un punto sopra. Il Rimini è una rivelazione degli ultimi 180', e il tris all'Olbia fa salire la contestazione alla formazione sarda. A ridosso del podio c'è anche la Vis Pesaro, in vantaggio a Pontedera e poi raggiunta. Sul fondo cinque in 3 punti, ma anche nove in 4 punti. Ecco perché la gara di domani sera (20.30) ha un grande valore anche per i Grigi