'Capo Mario', l'ultimo saluto al Moccagatta

ALESSANDRIA - Mario Di Cianni torna al Moccagatta. Domani, nel suo ultimo viaggio, entrerà ancora nella sua 'seconda casa' quella dove ha trascorso oltre 50 anni a tifare, a esultare, anche ad arrabbiarsi, sempre ad amare profondamente i Grigi.

Al termine della funerale, che sarà alle 15 in San Rocco (questa sera gremita, ancora il piazzale con centinaia di personhe ancora incredule), la bara sarà portata sul campo, nell'area di rigore sotto la Nord, su quel dischetto da cui Rubin ha battuto il rigore della B. In Gradinata i tifosi, ne arriveranno molti anche da altre città, e Mario un anno fa li aveva riuniti proprio nel suo 'Mocca' : cori, bandiere, quell'Adoss che è sulla sciarpa al collo del 'Capo', urlato come faceva lui.

Ci sarà anche la squadra, con staff e dirigenti a rendergli omaggio.

Il presidente Luca Di Masi ha scritto un saluto al 'Grande Mario', affidato ai social. "Mi mancherai. Mancherai a tante persone che ti hanno voluto bene. Mi mancheranno le nostre chiacchierate in sede, con il tuo entusiasmo, la tua voglia di fare, il tuo immenso amore per i nostri Grigi. Mi mancheranno i nostri abbracci dopo una vittoria e, anche, dopo le sconfitte. Sei sempre stato un punto di riferimento, per tanti e per me in particolare. Mi sei sempre stato vicino e di questo ti sarà riconoscente tutta la vita".

"Ti ho voluto bene, te ne voglio e te ne vorrò sempre. Ricordo come se fosse oggi le lacrime di gioia per la B raggiunta e per la felicità di viverla sul campo, giorno dopo giorno. Quanto te la sei meritata. Lasci un grande vuoto, ma da lassù saprai guidarci verso scelte importanti e verso vittorie esaltanti, come l'ultima che ci hai regalato prima di lasciarci. Grazie Mario. Adoss grande Capo Mario. Con immenso affetto, il tuo pres".

Anche la Lega Pro partecipa "al grande lutto di tutto il calcio per la scomparsa di Mario Di Cianni".