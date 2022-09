Il Palaferraris fa il pieno di pallacanestro

CASALE MONFERRATO – Gli appassionati di pallacanestro di Casale Monferrato e della provincia posso stare tranquilli. La stagione sportiva che si apre nel prossimo week end offrirà un menù davvero ricco per chi vuole seguire il basket da vivo. Nell’impianto di Casale, il PalaEnergica Paolo Ferraris, giocheranno infatti tre squadre appartenenti alle prime tre leghe nazionali (due della città e una, Tortona, ospite): Bertram Derthona in Serie A, Novipiù Monferrato Basket di A2 e Junior Casale neopromossa di Serie B. Questo significa almeno (al netto di fase ad orologio di A2 ed eventuali playoff) 42 match di campionato da gustare. Con alcune concomitanze “pericolose”. A cominciare proprio dal week end di esordio che vede tutte e tre le formazioni alessandrine impegnate in casa. Si parte venerdì sera con l’esordio della squadra di Davide Cristelli (ore 21) in casa con Gallarate, si continua con la prima della Novipiù di Andrea Valentini sabato (ore 18) avversaria Latina e si chiude questa super tre giorni con Bertram-Trento di serie A in programma domenica (ore 17).

Situazione di congestione che si ripete alla terza giornata con Junior in casa venerdì sera 14 ottobre contro Pavia, Bertram in campo sabato con Pesaro alle ore 20 e Monferrato che gioca domenica 16 (ore 18) con Trapani. E negli altri week end almeno due gare in programma con Junior sempre in casa il sabato sera e la Serie A2 o la A in programma la domenica pomeriggio.