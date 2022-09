Oltre 50 veicoli abbandonati rinvenuti nel Novese: sanzioni e ordinanze

NOVI LIGURE - Si è conclusa la scorsa settimana l’ "Operazione Relitto Ter" della Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, che per circa un anno ha effettuato verifiche in alcuni comuni della provincia di Alessandria, dove risultavano segnalati veicoli in stato di abbandono o comunque non più classificabili quali mezzi idonei alla circolazione.

Sono state interessate le aree del Novese dove sono stati rintracciati oltre 50 veicoli non più funzionanti. L’Operazione ha visto la collaborazione del personale specializzato dell’Arpa e del personale incaricato dai comuni dove i veicoli sono stati rintracciati.

Dopo i sopralluoghi effettuati, i Comuni di competenza hanno emesso delle specifiche Ordinanze indirizzate ai proprietari dei veicoli abbandonati, con l'obbligo di avviare a demolizione i veicoli e ripristinare i luoghi, pena l'esecuzione forzosa con spese a carico degli interessati.

Gli Agenti della Polizia Stradale di Acqui Terme hanno avviato tutti gli accertamenti di rito per la determinazione delle violazioni amministrative di oltre 1600 euro, per ogni veicolo, a carico dei proprietari e/o detentori dei mezzi.

L'attuale vigente normativa non consente la conservazione di veicoli (neanche a titolo di valore storico) se non sono conservati in modo adeguato e pronti all'uso. Quindi i veicoli non più utilizzabili come tali sono stati considerati "rifiuto" del tipo speciale e pericoloso, attesa la presenza di molteplici elementi con elevato impatto sull'ambiente per il rischio di inquinamento.

Le attività proseguono dando avvio alla "Operazione Relitto Quater", con i primi veicoli individuati nel territorio del Comune di Casal Cermelli.