Azioni di disturbo davanti al Saluzzo - Plana: giovani identificati

ALESSANDRIA - La segnalazione è arrivata a fine mattina, ieri, venerdì 30 settembre, ad Alessandria. C’erano dei giovani che stavano mettendo in atto azioni di disturbo nei confronti del personale docente, ma non solo, dell’Istituto Superiore Saluzzo Plana di via Faà di Bruno.

I controlli sono scattati immediatamente, interrompendo sul nascere quei comportamenti. Sul posto è intervenuto il commissario Giuseppe Ceravolo, capo della Polizia Giudiziaria della Municipale insieme ad alcune pattuglie.

Molti gli alessandrini che si sono fermati per capire cosa stesse accadendo.

Gli agenti, una volta sul posto e ristabilita la situazione, hanno identificato diversi giovani.