Alessandria: incidente in via Chenna, scooterista a terra

ALESSANDRIA - Incidente stradale questa sera in via Chenna. Un ragazzo di 24 anni è stato trasportato in ospedale in codice verde, fortunatamente non ha riportato serie lesioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale alessandrina, che stanno verificando la dinamica dell’accaduto.

Dai primi accertamenti, è emerso che il 24enne stava percorrendo via Chenna su uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra: il giovane si sarebbe spaventato per l'uscita di una Bmw dal garage. A quel che sembra, però, non ci sarebbe stato urto tra i due veicoli.

Al Cristo ciclista ferito

Incidente ad Alessandria al quartiere Cristo anche ieri sera, sabato, poco dopo le 20 in corso Acqui.

Un ciclista di 75 anni residente in città è stato trasportato all’ospedale in codice giallo in seguito a un fatto ancora al vaglio della Polizia Municipale. Sembra infatti che un automobilista abbia aperto la portiera della Ford Focus che aveva appena parcheggiato, non rendendosi conto che stava arrivando la bicicletta. Il 75enne non è riuscito ad evitare l’improvviso ostacolo ed è finito a terra.

Spinetta: ciclista in prognosi riservata

E’ stato trasportato invece all’ospedale in prognosi riservata il ciclista di 56 anni residente a Frugarolo rimasto coinvolto in un incidente stradale sabato mattina a Spinetta in Via Genova.

L’uomo è stato investito, la dinamica è ancora in corso d’accertamento da parte della Polizia Municipale.