Rimini - Alessandria, si gioca

RIMINI - Formazione che vince non si cambia: Fabio Rebuffi ripropone a Rimini l'undici vittorioso con la Carrarese, a centrocampo ancora Speranza preferito a Lombardi.

Cambia, invece, Marco Gaburro, 4-3-1-2, con Gabbianelli alle spalle di Santini (l'altro ex in campo dall'inizio, insieme a Marietta) e Vano, e giocherà a sinistra. A centrocampo Tonelli preferito a Rossetti, in difesa Panelli riprende il suo posto.

RIMINI - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

9' Delcarro si fa spazio ai 20 metri, conclusione sul fondo



7' Mionic dal limite, abbondantemente alto

2' Alessandria in avanti, sul cross di Nunzella sponda di Sylla e rovesciata di Galenadro, alta. ma l'attaccante è in posizione irregolare

1' Calcio d'inizio del Rimini

Il tabellino

Rimini (4-3-1-2): Zaccagno; Laveronbe, Panelli, Pietrangeli, Regini; Tonelli, Pasa, Delcarro; Gabbianelli; Santini, Vano. A disp.: Galeotti, Lazzarini, Haveri, Tanasa, Piscitella, Gigli, Acquistapace, Accursi, Sereni, Tofanari, Rossetti, Eyango, De Rinaldis. All.: Gaburro

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Mionic, Speranza, Sylla, Galeandro, Ghiozzi; Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Lombardi, Perseu, Bellucci, Baldi, Filip, Ascoli, Gazoul, Pagani. All.: Rebuffi

Arbitro: Leone di Barletta

Assistenti: Fratello di Latina, Aletta di Avellino, quarto ufficiale Dini di Città di Castello

Note: Giornata di sole, terreno con fondo in sintetico. Spettatori: Ammonti: Angoli: Recupero: L'Alessandria gioca con il lutto al braccio per onorare Mario Di Cianni, un minuto di raccogliemtno prima del fischio d'inizio