Cade l'Urpa U17 contro il Monferrato

Dopo l’esordio con successo, seconda giornata con sconfitta nel campionato regionale Under 17 – Girone 1 per l’URPA, la compagine che raccoglie le maggiori società dell’alessandrino. Contro il Monferrato Asti il risultato è inequivocabile (52-0), tuttavia i tecnici Enea Sphella e Gigi Castucci vedono un bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo avuto un ottimo avvio, i primi venti minuti sono stati buoni, sia in difesa che in attacco, arrivando anche a sfiorare una meta; poi è emersa la maggiore esperienza del Monferrato. Stiamo però cominciando a vedere i frutti del lavoro in allenamento, siamo una formazione nuova che sta trovando una sua amalgama».

Gli alessandrini sono scesi in campo con Kodraziu, Novaro, Mazouz, Demicheli, Forsinetti, Zogno, Bertola, Leone, Ferraris, Bivona, Valdenassi, Pedroni, Ruhe, Colombo e Palumbo; a disposizione Caccia, Caruso, Barbieri, Bozesan, Zonca, Bacchiocchi e Roberti. Nella terza giornata, sabato pomeriggio, l’URPA sarà impegnata sul campo dei torinesi del Volvera.

In attesa dell’avvio del campionato la Under 19 proverà i suoi meccanismi di gioco in un triangolare che si giocherà sabato pomeriggio sul campo di Casalbagliano: ad affrontare i ragazzi dei coach Piccinin, Perin e Vernetti saranno le forti compagini del Collegno e del Volvera.

Pure amichevole è l’incontro che vedrà opposti gli Under 15 sotto la guida di Borrelli, Zito e Pacilio: saranno in campo sabato pomeriggio ad Alluvioni Cambiò contro il CUS Genova.

Notizie positive per l’URPA arrivano anche sul fronte della formazione dei tecnici: la società di è infatti assicurata la consulenza di Roberto Marchiori, argentino con un passato di giocatore ed allenatore in serie A. Nato a Mendoza, ha vestito la maglia del Los Tordos Rugby Club di quella città, uno dei più importanti club argentini, a partire dalle giovanili e vi ha chiuso la carriera da giocatore. In Italia ha giocato nelle fila di Overmach Parma, Reggio, Livorno, Mogliano, Parabiago, Asti, oltre a far parte, in Argentina, della Selezione Seniores Union Rugby De Cuyo e della Nazionale, il più delle volte come seconda linea. Come allenatore ha portato il CUS Torino in serie A, per poi sedersi sulle panchine di Settimo Torino, Ivrea, Biella Under 19 e Centurioni Lumezzane. La sua esperienza sarà quindi utile all’URPA per rafforzare lo staff tecnico e l’intero progetto sportivo del rugby alessandrino.