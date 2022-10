Derthona rimontato a Bra: finisce 2-3

BRA - Dura poco più di un tempo l'illusione del Derthona di tornare dalla trasferta in terra cuneese con tre punti che sarebbero stati importantissimi: la rete di Gomez viene infatti ribaltata nella ripresa da quelle di Menabò e Marchetti poi nel finale Pavesi e Ciko muovono il punteggio ma non cambiano il risultato di 3-2 che lascia i Leoni nel limbo.

Il primo tempo comincia con molto agonismo ma poca lucidità: per vedere la prima occasione bisogna infatti attendere ben 17 minuti quando Romairone si libera al tiro dai 20 metri e con un sinistro di grande potenza centra in pieno il palo. La rete del vantaggio, però, è solo rimandata perché due minuti dopo il Derthona guadagna una punizione dalla trequarti sinistra che batte Ciko e in area Gomez all'altezza del dischetto spizza di testa quel tanto che basta perché la palla si infili nell'angolino alla sinistra del portiere. Il Bra accusa lo svantaggio e non riesce a reagire, tanto che bisogna attendere il 38' per vedere una vera e propria azione con Derrick che dalla destra mette in mezzo un pallone rasoterra ma la difesa libera; un minuto più tardi brivido per i tifosi tortonesi con Bongiovanni che crossa in mezzo trovando Ruzza pronto alla rovesciata che centra però il palo alla destra di Edo immobile. Appena prima dell'intervallo il Bra ha un'altra grande occasione per il pareggio con Ciko che salva sulla linea un destro a botta sicura di Tuzza, poi sugli sviluppi dell'azione un contrasto fra Tambussi e Pautassi non viene sanzionato dal direttore di gara causando l'espulsione di mister Floris per proteste.

La ripresa vede il Derthona sornione e pronto ad approfittare dei contropiede per chiudere la partita e al 20' quasi ci riesce: su una rimessa laterale Gomez gira all'improvviso verso la porta costringendo Ujkaj a un colpo di reni per deviare la palla in corner. Da un possibile gol segnato al pareggio passano solo due minuti: Fomov tocca con la mano un pallone in area su un cross di Derrick, calcio di rigore e Menabò dal dischetto non sbaglia spiazzando Edo. Il Derthona non molla ma sette minuti dopo arriva il colpo del ko con un siluro di Marchetti dal limite sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Cappellupo che lascia di sasso Edo e si infila in rete per il 2-1 che capovolge il punteggio. Nel finale i cambi di Fossati alzano il baricentro della squadra ma non riescono a riequilibrare il punteggio: nel recupero segnano prima Pavesi al termine di una percussione centrale e poi Ciko proprio un istante prima del fischio finale, domenica si torna al 'Coppi' per ospitare il Sestri Levante.

BRA - DERTHONA 3-2

MARCATORI: pt 19' Gomez, st 22' Menabò rig., 29' Marchetti, 50' Pavesi, 51' Ciko

BRA: Ujkaj, Pautassi, Tos, Dall’Olio (31′ st Derrick), Tuzza, Menabò (30′ st Olivero), Bongiovanni, Marchetti, Capellupo, Cassata (21′ st Pavesi), Daqoune (21′ st Gerbino). A disp. Favaro, Quitadamo, Di Benedetto, Mawete. All. Floris

DERTHONA: Edo, Agazzi, Zucchini, Ciko, Gomez, Manasiev, Tambussi (30′ st Coccolo), Romairone (30′ st Saccà), Fomov (42′ st D’Arcangelo), Giannone, Soplantai. A disp: Fiory, Roma, Procopio, Daffonchio, Matera, Linussi. All. Fossati

ARBITRO: Olmi Zippilli di Mantova

NOTE: Espulso Floris (44') dalla panchina. Ammoniti Dall’Olio, Daqoune, Marchetti; Soplantai, Manasiev. Calci d'angolo 7-2 per il Derthona. Recupero pt 2'; st 5'. Spettatori 200 circa.