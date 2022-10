A Valenza con numerosi precedenti. Chiesto il divieto di ritorno nel Comune

VALENZA - Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia locale di Valenza ha fermato un’auto con targa straniera che si aggirava con a bordo tre persone sospette nelle vie del centro cittadino.

Ad un primo controllo gli agenti hanno verificato la nazionalità croata del terzetto; la successiva identificazione presso il comando di viale Santuario ha consentito di appurare che si trattava di persone con numerosi precedenti a carico per reati contro il patrimonio e furti in abitazione commessi soprattutto nel Nord Est italiano. Dopo un successivo fotosegnalamento al gabinetto di polizia scientifica della Questura di Alessandria il trio è stato rilasciato (non avendo effettivamente commesso a Valenza alcun reato) ma il comando ha inoltrato al Questore di Alessandria la richiesta di un provvedimento che inibisca a loro di tornare in città, stante i numerosi precedenti penali specifici e reieterati. In questo caso l’azione della Polizia Locale è stata soprattutto di tipo preventivo grazie al servizio di controllo del territorio.