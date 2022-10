Buon compleanno Liedholm, signore del calcio

CUCCARO - Valdemarsvik si affaccia sul Mar Baltico, Cuccaro sulle colline del Monferrato. Cambia lo scenario, ma identica è la possibilità di abbandonare lo sguardo e trovare serenità circondato dalla bellezza.

Nils Liedholm amava la sua Svezia, ma lo stesso grande amore ha sempre dimostrato per la terra che lo aveva conquistato, quasi 35 anni trascorsi tra quei filari, Villa Boemia, l'azienda e il Grignolino che ha la stessa musicalità del 'GreNoLi'.

L'8 ottobre Liedholm avrebbe festeggiato cento anni, un compleanno che la 'sua' Cuccaro ha scelto di celebrare. C'è una associazione che porta il suo nome, la guida l'ex sindaco Fabio Bellinaso, e proprio domani, in onore di Nils, inaugurerà la sua sede, nello stesso edificio che ospita il Centro studi colombiani: un luogo di memorie, di grandi interpreti, con lo sguardo al futuro. Alle 12 una doppia inaugurazione, aperta al pubblico: non solo la 'casa' dell'associazione, ma anche la mostra, 'Liedholm 100', con cimeli, documenti, pezzi unici (anche le prime scarpe da calcio) mostrati per la prima volta, grazie a Carlo Liedholm, che ha generosamente contribuito a questa esposizione temporanea, assaggio di un museo stabile, in cui ripercorrere la storia del calcio italiano e mondiale attraverso un interprete straordinario.

A completare il centenario l'annuncio del vincitore del 'Premio Liedholm' 2022, il successore di Stefano Pioli nell'albo d'oro del riconoscimento, inaugurato da Carlo Ancelotti: sarà un protagonista del calcio, uno che lo vive con l'eleganza, il fair play e lo stile del 'Barone'.