Giornata della salute mentale, un evento alla Ristorazione

Il Dipartimento di Salute mentale dell’Asl Al, in collaborazione con le cooperative Cooperativa Anteo e Coompany e le associazioni di familiari e utenti (PienaMenteSconnessi, Insieme Si Può Fare, Di.A.Psi Tortona e Novi) organizza un evento di incontro e confronto, fissato per lunedì 10 ottobre dalle 15 alle 17 nella serra della Ristorazione Sociale, in viale Milite Ignoto 1/A ad Alessandria. L’evento darà spazio a creazioni artistiche, musica, poesia, dando dimostrazione della forza della creatività nella generazione di equilibrio psicofisico e benessere della comunità.

La Giornata mondiale della Salute mentale si celebra ogni anno il 10 ottobre ed è un’iniziativa istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’attività di sensibilizzazione sulle tematiche della salute mentale riveste grande importanza perché la condizione di equilibrio psicofisico è fondamentale non solo per il benessere globale della singola persona ma anche per il buon funzionamento della Comunità. Occorre pertanto costruire percorsi di apertura che favoriscano “contaminazioni positive” in grado di coinvolgere la cittadinanza e che accrescano la consapevolezza della Comunità e degli operatori delle Cooperative e delle Associazioni di volontariato. È in quest’ottica che il Dipartimento collabora con le molte associazioni locali, lavorando per rendere la salute mentale e il benessere della persona e della Comunità una priorità globale.