La Bollente vince il primo duello. Due punti per Novi

ACQUI - "La più bella partita giocata al Mombarone, anche più della sfida playoff di qualche mese fa con Saronno". Stefano Negrini non ha dubbi, il 3/1 con cui La Bollente apre la stagione di B maschile contro Canottieri Ongina, è uno spettacolo per i quasi 400 che hanno affollato il Mombarone.

"Già uno scontro da vertice con una avversaria molto forte. Averla battuta, dopo oltre due ore giocate punto a punto, grande equilibrio, colpi da applausi, ci dice che la squadra ha già ritmi alti in una fase che può essere ancora di rodaggio". La partita inizia in salita, 22/25, "nel primo set abbiamo commesso pochi errori, in battuta, più degli avversari". Ma nel secondo Acqui pareggia con grande determinazione, 25/19, conquista ai vantaggi il terzo, 26/24 e poi segna i primi tre punti nella corsa alla A3, 25/22.

"Grande prova di tutti, con una nota di merito per Scarrone, per la continuità nei quattro set". Buono anche il ritorno in campo di Matteo Martino, protagonista nel secondo e terzo set

Festeggia anche Novi: nella giornata in cui le formazioni novesi sono abbonate al 3/2 vincente, anche i ragazzi di Dogliero la rispettano recuperando i primi due parziali persi 16/25 e 20/25 con altrettanti chiusi 25/15 e 25/20 prima di imporsi 15/12 al quinto su Fenera Chieri e primi due punti vissuti insieme al pubblico.

Arredo Frigo a secco

L'illusione del primo set vinto, 21/25, ma il brutto secondo parziale complica l'esordio di Arredo Frigo Valnegri nella settima stagione in B1. Il 25/12 per Prochimica Biella pesa molto e condiziona il successo, 3/1 per le padrone di casa. Tanta fatica anche nel terzo, 25/20, solo nel quarto le termali tornano in pieno nel match, ma si devono arrendere ai vantaggi, 26/24, dopo aver annullato i primi due matchball delle laniere.

In B2 femminile muove la classifica Euromac Mix Casale, che alla 'Leardi' cede solo al quinto ad Ascot Lasalliano, una delle avversarie più attrezzate del girone A. Buone indicazioni per coach Giorgio Gombi, Gatti e compagne capaci di restare, con determinazione, dentro la sfida fino all'ultimo: altalena di risultati con il primo set vinto 25/19, secondo e terzo persi 19/25 e 14/25, quarto recuperato con le unghie e con i denti 25/22 ma il tiebreak premia le ospiti, 15/8.