Giunta Abonante: Berrone nuovo assessore al Commercio

Giovanni Berrone è un nuovo assessore della Giunta guidata da Giorgio Abonante: il sindaco di Alessandria ha infatti firmato pochi minuti fa il decreto di nomina, con l'assegnazione delle deleghe a Commercio e mercati, Artigianato e agricoltura, Rapporti con l’Agenzia del Demanio e con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Berrone era già stato assessore al Commercio del sindaco Francesca Calvo dal 1997 al 2002.

«La nomina di Giovanni Berrone - sottolinea il primo cittadino - è frutto di un’intesa con le forze politiche che fanno riferimento alla coalizione guidata dall’ex candidato sindaco, Giovanni Barosini, nata in questi mesi in Consiglio comunale e che ci permette di rafforzare il progetto politico a sostegno del programma elettorale sul quale gli elettori si sono espressi a fine giugno e che diventerà programma di mandato nelle prossime settimane, dopo la discussione e il voto in Consiglio comunale».