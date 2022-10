Malore sul bus per Alessandria, Amag nega la causa sovraffollamento

VALENZA - Questa mattina a bordo del bus delle 7.10 di Amag Mobilità in viaggio tra Valenza e Alessandria una signora ha accusato un malore. In base al racconto di alcuni passeggeri la donna sarebbe stata in piedi e cadendo ha battuto la testa, rendendo necessario l'intervento dei sanitari del 118.

In merito all'accaduto interviene il valenzano Fabrizio Sanfilippo, presidente nazionale del Partito Politico Movimento dei Diritti, con una lettera alla stessa Amag, lamentando il problema del sovraffollamento del mezzo.

«Il bus in questione trasporta molti dei residenti nel Comune di Valenza che si spostano chi per lavoro chi per andare a seguire le lezioni scolastiche. Vi ricordo inoltre che molti dei vostri utenti sono costretti a viaggiare in piedi per l'intera tratta, cosa che sotto il punto di vista della sicurezza non credo possa essere possibile. Chiedo di intervenire tempestivamente per risolvere la questione per far sì che certi eventi non accadano più».

Sulla vicenda abbiamo interpellato Amag Mobilità. Il direttore generale Franco Repossi nega che l'incidente possa essere causato dal sovraffollamento: «Mi spiace per la signora che ha accusato un malore ma voglio specificare che dai dati in nostro possesso risulta che la capienza prevista dalla carta di circolazione del mezzo è stata sempre rispettata.

Abbiamo visto dai dati del sistema di bigliettazione elettronica e questo è ciò che ci risulta. Circa la dinamica, la signora ha avuto un malore e il nostro autista ha provveduto a chiamare i soccorsi. Dal deposito è uscito un mezzo per trasbordare i passeggeri e portarli a destinazione in attesa dell’intervento del pronto soccorso».