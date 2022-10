Anche con i camper il turismo cresce

FUBINE - Non solo nuovi impianti sportivi (con tanto di campo da padel) ma anche l’area camper: Fubine l’ha inaugurata sabato scorso, prima di ‘Bollicine nel Monferrato’, evento enogastronomico di grande successo organizzato dalla Pro loco.

È l’ulteriore conferma che il paese è votato al turismo, come ha più volte sottolineato il sindaco Lino Pettazzi, la cui amministrazione. in effetti, sta scommettendo molto sul rilancio di un territorio in decisa crescita (come possono dimostrare anche il successo delle iniziative di Vignale e l'interesse che, fin d'ora, sta avendo 'Cioccolato nel Monferrato', in programma domenica 16 ad Altavilla).

Cioccolato nel Monferrato

Le attrazioni

A Fubine, l’Ufficio turistico, gestito da Lidia Mordiglia e Gaia Barbiroglio, è considerabile un "termometro" affidabile: in soli 17 mesi di attività, la struttura che ha sede nel palazzo comunale, in piazza Colombo, ha già registrato 1.400 passaggi. Si tratta, perlopiù, di visitatori, anche da fuori regione, attratti dagli infernot, dalla Cappella Bricherasio, dal giardino pensile, ma anche dalle attività "outdoor", incluso il golf Margara.

Tra le prossime iniziative in paese, domenica 16 alle 16 la presentazione del libro di Angela Tedino (in biblioteca) e, il 22, il debutto della 26esima rassegna teatrale "Fubine Ridens".