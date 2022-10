Il centrodestra attacca: "Programma di mandato confusionario"

Il centrodestra alessandrino all'attacco della maggioranza: "Un programma di mandato confusionario, privo di concretezza, quasi evanescente - si legge in in una nota firmata dai quattro capigruppo Emanuele Locci (Fratelli d'Italia), Mattia Roggero (Lega), Davide Buzzi Langhi (Forza Italia), Luigi Sfienti (Movimento Civico per Alessandria) - rispetto al quale proponiamo oltre cento emendamenti".

"Dove sono - aggiungono - le proposte concrete della maggioranza in settori come logistica, turismo, commercio, Smart City, campus universitario, coesione territoriale, teatro, fondi ex ospedale militare, sostegno alle famiglie? Ci sono state consegnate poche pagine dai contenuti davvero limitati e quasi nessun cenno ai molti progetti concreti messi in campo in tutti questi anni, che rischiano di finire su un binario morto. Poiché oggi ad Alessandria serve più che mai un'opposizione concreta e costruttiva, proviamo noi a indicare la strada al sindaco Abonante con una serie di emendamenti di estrema sostanza, frutto di una comune visione progettuale della città e di una sintesi tra le diverse sensibilità del centrodestra. La palla ora passa a sindaco, giunta e maggioranza: ci facciano sapere cosa ne pensano".