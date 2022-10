Si smarriscono nei boschi a Fraconalto. Messi in salvo in serata

FRACONALTO - Nel tardo pomeriggio di ieri hanno avuto inizio le operazioni di ricerca e recupero di tre persone smarrite in un'area boschiva nel Comune di Fraconalto, impossibilitate a causa della fitta vegetazione di raggiungere il luogo di partenza. In contatto telefonico, è stato possibile individuare la loro posizione, per inviare le squadre di soccorso.

Con il supporto di Gps, visore notturno e dispositivi di illuminazione, i Vigili del Fuoco di Novi Ligure e il personale Saf (speleo, alpino, fluviale) del Comando di Alessandria hanno potuto raggiungere le tre persone e condurle in una zona sicura.

Le operazioni si sono concluse alle 22 circa.

Sul posto, Carabinieri di Voltaggio, Capriata d’Orba, Soccorso Alpino di Genova e Croce Rossa di Gavi.