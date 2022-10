Sylla out 50 giorni, Pagani un mese

ALESSANDRIA - Quasi due mesi per Sylla, trenta giorni per Pagani

In attacco l'Alessandria, come temuto, perde due elementi per un lungo periodo. La punta senegalese era rimasto a terra dopo aver segnato la rete del 2-1 contro il Novara, a causa dell'uscita avventata dal portiere degli azzurri Desjardins: frattura della mandibola, oggi è stato sottoposto a intervento di osteosintesi, all'Ospedale di Alessandria, perfettamente riuscito, con tempi di recupero ipotizzati in circa 50 giorni per le ultime gare del girone di andata.

Per Federico Pagani, che si è infortunato nell'azione del 2-3 contro il Pontedera, l'ecografia ha evidenziato una lesione di 1° grado, su una vecchia cicatrice, dei flessori della gamba destra. Per lui rientro in un mese.