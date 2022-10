Pfas nel sangue e inquinamento: corteo di protesta

ALESSANDRIA - La protesta del comitato 'Stop Solvay' è cominciata alle 17 in piazzetta della Lega, un centinaio di persone stanno partecipando a un corteo per le vie del centro che arriverà sotto il Palazzo Rosso in piazza della Libertà ad Alessandria. Si tratta di una manifestazione conseguenza degli esiti degli esami del sangue eseguiti dall'Università di Liegi e che ha riscontrato la presenza di Pfas in una cinquantina di volontari.

Anche le 'Mamme NoPfas' del Veneto supportano la manifestazione di oggi: leggi qui il comunicato stampa.