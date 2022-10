Alessandria, ai giardini un nuovo percorso Loges

E' stato inaugurato questa mattina ai giardini pubblici di Alessandria il nuovo percorso Loges per persone con disabilità visive: uno sforzo che ha coinvolto la sezione cittadina dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti e il Comune, in un percorso avviato dall'Amministrazione Cuttica di Revigliasco e ampliato e sviluppata dalla Giunta Abonante, "perché in origine - spiegano i soci Uici - doveva riguardare solo la fermata dei bus ed è diventato invece un tracciato importante".

Il percorso unisce la stazione a via Gramsci attraversando l'area verde e costeggiando il monumento ai Caduti di corso Crimea: "Un biglietto da visita importante per Alessandria - sostiene il presidente della Uici, Valter Scarfia - perché tutti coloro, non solo le persone con qualche disabilità e non necessariamente visiva, che usciranno dalla stazione per dirigersi in centro potranno vedere quanto la nostra sia una realtà accogliente e inclusiva".

Quello di oggi, però, è solo il primo passo, pur importante: "Resta moltissimo da fare - ammette l'assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità, Michelangelo Serra - Stiamo lavorando non a caso a un nuovo Regolamento che possa normale la mobilità cittadina. Al contempo, è incessante l'opera di ricerca fondi attraverso bandi, nazionali e non solo, per intervenire su criticità come ad esempio i marciapiedi, da anni non manutenuti. Le condizioni economiche del Comune sono note, noi però non ci arrendiamo e siamo pronti a cogliere tutte le opportunità che ci possono capitare".