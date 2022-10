L'Azienda ospedaliera è nella top 10 delle migliori realtà in cui lavorare

L'Azienda Ospedaliera di Alessandria è tra le dieci migliori aziende sanitarie italiane in cui lavorare, insieme al Policlinico Gemelli e al Policlinico Umberto I di Roma, all'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all'Irccs Ospedale Policlinico San Martino e all'Istituto Gaslini di Genova.

L’elenco delle Aziende con il più alto livello di soddisfazione dei propri dipendenti in Italia è contenuto nella classifica Italy's Best Employers 2023, stilata da Statista. All’indagine campionaria, realizzata da esperti analisti tramite un questionario sulle condizioni di lavoro in azienda, hanno partecipato oltre 22.500 lavoratori in tutta Italia. La raccolta delle opinioni, su base volontaria, è avvenuta tra marzo e maggio 2022, attraverso il sito Corriere.it.

«Mi complimento con il direttore dell'Azienda Ospedaliera nazionale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Valter Alpe, e con i suoi collaboratori - dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - per questo prestigioso risultato, che dimostra come la qualità di una struttura sanitaria si misuri non solo sul piano professionale, ma anche sulla capacità di valorizzare il capitale umano. Un risultato che rappresenta un orgoglio per tutto il Piemonte».

I lavoratori sono stati consultati attraverso dei panel online, permettendo loro di esprimere in modo anonimo e diretto la propria opinione sul proprio datore di lavoro e la valutazione della propria azienda è avvenuta in maniera anonima e indipendente, senza conoscere il progetto al quale partecipavano e senza che l'azienda venisse a sapere che loro rispondevano a dei questionari. Tra i parametri presi in considerazione, la valutazione dei dipendenti dell’Azienda e la percezione esterna di dipendenti appartenenti ad aziende dello stesso settore. Sono stati analizzati il welfare, le proposte di formazione, il clima, nella consapevolezza che il fattore del capitale umano sia l’elemento in grado di definire il successo di una impresa.

«Tecnologia, innovazione e velocità sono tratti distintivi della nostra società - spiega il direttore dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, Valter Alpe - che però basa il suo valore sul patrimonio umano, in particolare nel settore sanitario, dove la relazione è parte integrante del servizio erogato. Sono orgoglioso e fiero di leggere questi risultati, di cui dovrebbero essere lieti non solo i nostri professionisti sanitari ma l’intera comunità che afferisce alla nostra Azienda Ospedaliera. Siamo realisticamente consci di quello che funziona così come i percorsi da migliorare; non è un segreto quanto l’obsolescenza di alcune strutture e la pandemia incidano quotidianamente sulle attività. Pertanto, è di conforto leggere notizie come questa, che portano ottimismo nel percorso di innovazione e miglioramento continuo che mettiamo in campo ogni giorno al servizio di dipendenti e pazienti».