Novipiù, con Trapani per la ripartenza

CASALE MONFERRATO – Novipiù in campo nel pomeriggio (ore 17) al PalaFerraris di Casale Monferrato per affrontare Trapani. La squadra di coach Andrea Valentini, sconfitta a Piacenza, prova a ritrovare la vittoria delll’ottimo esordio con Latina. La gara è valida per la terza giornata di andata del campionato 2022-2023 di A2 Lnp - Old Wild West Girone Verde.

Qui Casale Monferrato

A presentare il match il vice allenatore Stefano Comazzi e l’ala Gianmarco Leggio. “Arriviamo alla partita con qualche acciacco di troppo - riflette Comazzi - , ma sicuramente con voglia di competere. Trapani è una squadra che ha confermato sia l’allenatore, che molti giocatori dalla passata stagione, come Mollura e Guaiana, giocatori esperti per la categoria che formano un buon mix con i giovani interessanti. Ci sono tutti gli ingredienti per una bella partita, che vogliamo affrontare con il giusto spirito, davanti al nostro pubblico che speriamo sia numeroso e caloroso per sostenerci”.

Gianmarco Leggio: “Mi aspetto una partita molto tosta per come è formata la squadra di Trapani, una squadra che lotta e che verrà qui dopo la sosta bella carica, per fare una buona partita. Noi dovremmo essere molto attenti perché sono una buona squadra che vorrà dire la sua”.



Qui Trapani

Trapani ha ringiovanito la squadra confermando il leader Mollura, il play Massone e il trapanese Guaiana. I due Usa sono il centro Myles Carter, che vanta qualche presenza con Brindisi nella passata stagione e la guardia Jenkins. Dalla panchina occhio all’energia di Dieng.

Alex Latina (assistente allenatore) parla così dei rivali. “Monferrato è sicuramente una di quelle squadre che quest’anno potranno sorprendere. Hanno un roster competitivo in cui spicca il talento cristallino di Redivo che è di fatto un giocatore fuori categoria. Sarà la nostra prima trasferta dell’anno e sarà un buon banco di prova”.

Questi i pensieri del playmaker Federico Massone. “Casale sarà molto importante per capire i nostri progressi. I nostri avversari sono molto forti, hanno giocatori capaci di accendersi e di fare la differenza, ma da parte nostra vogliamo giocarcela al meglio e stiamo lavorando per metterli in difficoltà”.

Pre partita

NOVIPIÙ BASKET MONFERRATO - 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato.

Quando: domenica 16 ottobre, 17.00.

Arbitri: Ursi, Miniati, Morassutti.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming in abbonamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

Note: Per casale out il play Luca Valentini (fascia plantare), in dubbio Matteo Formenti (problema muscolare). Trapani senza Marco Rupil (menisco). Ancora aperta la Campagna Abbonamenti #MonferratoSiamoNoi presso lo Store del club. Mentre presso la biglietteria del palazzetto si potranno ritirare le tessere ed acquistare i biglietti per la singola partita.