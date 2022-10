Il ringraziamento per la chirurgia dell'ospedale di Casale

CASALE - Gabriele Cagliano ci invia questa lettera di testimonianza, dopo un recente ricovero al Santo Spirito.

***

Mi sembra doveroso esprimere tutta la mia gratitudine al Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e in particolare al suo primario, dottor Marco Amisano, per la competenza, la serietà e l'efficacia operativa dell'intero reparto, che ho avuto occasione di sperimentare durante la mia degenza in funzione di un intervento chirurgico subito recentemente per un cancro al fegato, felicemente e velocemente risoltosi. La disponibilità e l'assistenza mostrata dal personale a tutti i livelli, dalla fase di accoglienza in ospedale, durante il complesso intervento chirurgico operato direttamente dal primario e nel successivo decorso, mi hanno permesso di poter testare personalmente la bravura e la preparazione dell'equipe medica e di tutta l'organizzazione nello specifico di questo reparto, del suo ambulatorio e più in generale dell'intera struttura ospedaliera.

dr. Gabriele Cagliano