Casale, lascia il preparatore

CASALE - Secondo addio, in pochi giorni, al Casale Calcio: dopo il segretario generale, lascia il preparatore atletico Alberto Centracchio, che ha rassegnato le dimissioni "per motivi prettamente personali" (come si legge nella nota della società), accettate dalla dirigenza.

Non si fa cenno a un eventuale sostituto del 'prof': solo ringraziamenti per il lavoro svolto già nella passata stagione, al fianco di Marco Sesia e del vice Giuseppe Sangregorio, fino al terzo posto, e gli auguri di rito per successi professionali.

La situazione, dunque, non è cambiata, ci sono pagamenti in sospeso dall'estate, per tutti i tesserati, giocatori e staff. Fino al 30 novembre i calciatori non possono cambiare club, come è stato ribadito dall'Assocalciatori, ma dopo quella data, se non ci saranno fatti concreti, il rischio di una rosa 'svuotata' e di un futuro incerto sarebbe più che concreto e inevitabile.