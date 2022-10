"La città è ancora troppo sporca". E Abonante chiede l'aiuto dei cittadini

"Da quando ci siamo insediati cerchiamo di dare senso e sostanza allo slogan, discutibile come ogni slogan, #davverovostra. Nei prossimi giorni partirà un tour di ascolto nei sobborghi, stiamo preparando inoltre un insieme di iniziative sul tema partecipazione e filiera rifiuti. Ma, c'è un grande ma. Abbiamo bisogno di voi, tutte e tutti. Se vogliamo una città più nostra e più bella non bastano le istituzioni, ci vuole il vostro amore per Alessandria e il vostro senso di responsabilità. La città è ancora troppo sporca, per varie ragioni, e una di queste è il comportamento di una minoranza tra coloro che possiedono cani che non si comporta come dovrebbe": il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, usa i social per parlare direttamente ai cittadini in tema di decoro.

"Abbiamo emanato ieri due ordinanze, una sindacale e una dirigenziale, con lo scopo di tutelare la salute pubblica e il decoro urbano - spiega - Il provvedimento ricorda gli obblighi per i possessori di cani quali l'utilizzo del guinzaglio in aree cittadine e l'obbligo di raccolta delle deiezioni tramite palette e sacchetti monouso nonché l'utilizzo di acqua o altri liquidi per la rimozione delle stesse. L'ordinanza invece conferma il divieto di gettare a terra mozziconi di sigarette, fazzoletti, bottiglie e ogni altro oggetto che possano deteriorare l'ambiente cittadino".

Alessandria, ai giardini un nuovo percorso Loges Il tracciato per persone con disabilità visiva unisce la stazione a corso Crimea. Il presidente Uici, Scarfia: "Biglietto da visita importante per la città"

Il primo cittadino ricorda poi che "tutti gli esercenti vengono invitati a dotarsi di posacenere da collocare all'esterno del proprio esercizio e a raccogliere, in fase di chiusura serale, qualsiasi rifiuto lasciato a terra dagli avventori nella zona antistante l'attività. Sono previste sanzioni di rilevante entità per i comportamenti che arrechino danno o degrado ai luoghi cittadini".