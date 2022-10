Genova Vocal Ensemble: concerto a Sant'Antonio

ORGANI STORICI - Un appuntamento inusuale e ricco di fascino per la 43ª Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria. Sabato 22 ottobre, alle ore 21 nella chiesa di Sant’Antonio a Casale Monferrato, il gruppo vocale e strumentale Genova Vocal Ensemble, sotto la direzione di Roberta Paraninfo e con Daniela Scavio e Chris Juliano all'organo, si esibirà in concerto.

Il programma, dal titolo ‘Pro Festo Innocentium’, è incentrato su musiche di J. Michael Haydn, fratello del più celebre Franz Joseph, ma non meno valido compositore, la cui opera ha destato l'interesse della famosa casa discografica Brilliant Classics che ne curerà la registrazione discografica di prossima uscita. Si potranno ascoltare la Missa Sancti Aloysii - MH 257, per tre voci acute, piccola orchestra d’archi e organo, ‘Vesperae pro festo SS. Innocentium’, per tre voci sole, coro a voci pari, archi e organo e brani di Haendel e di Bach per organo solo.



Il Genova Vocal Ensemble ha compiuto, nell’ottobre 2020, i suoi primi 25 anni. È la formazione più “antica” dell'Accademia Vocale di Genova: nata nel 1995, racchiude in sé il bagaglio di esperienze didattiche e umane che ne caratterizzano l'operare. Si tratta di una ensemble che si modula dalla formazione a voci pari a quella a voci miste, a seconda del repertorio proposto, formato da cantori che in maggior parte lavorano insieme sin dall'infanzia.

La Stagione è promossa dagli Amici dell'Organo e sostenuta dalle Fondazioni Crt, Cassa di Risparmio di Alessandria, dal Gruppo Amag, dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale del Piemonte.