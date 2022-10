Gli Stregatti ritrovano le nostre "Radici" comuni

ALESSANDRIA - Radici e comunità. Sono i perni su cui ruota il progetto che la compagnia teatrale Stregatti sta portando avanti al teatro San Francesco di Alessandria. E che verranno spiegati nel corso della serata di venerdì 21 ottobre. Appuntamento in teatro alle ore 21 (ingresso libero) per la presentazione della stagione teatrale 2022/2023, che ha il supporto del Comune di Alessandria,e realizzata con il sostegno delle Fondazioni Crt e CrAl. E che si intitola proprio 'Radici' perché è da quelle che si sviluppa tutto il progetto.

Il racconto di Giusy Barone, attrice, regista e direttrice artistica della compagnia fondata nel 2007, inizia dai corsi. «Siamo molto contenti, abbiamo già formato dei bellissimi gruppi con i quali stiamo lavorando bene. Le persone hanno voglia di fare teatro, di stare insieme agli altri. Se negli scorsi anni ho lavorato con il Centro Diurno di Casale, quest'anno sto lavorando con il Ceat (Centro Educativo e di Aggregazione Territoriale) di Casale per fare teatro sociale di comunità. Sono loro a venire a fare lezione nel nostro teatro e poi faremo teatro integrato con il nostro gruppo di adolescenti, per poter far lavorare tutti in maniera paritaria. Abbiamo fatto dei piccoli esperimenti quest’estate che sono andati molto bene. Inoltre stiamo portando avanti la collaborazione anche con il Centro Down di Alessandria e con Sie Onlus».

La nuova stagione teatrale, con spettacoli di musica e circo, ma anche produzioni targate Stregatti, si intitola 'Radici'. «In quest’ottica – prosegue Barone – abbiamo deciso di fare una stagione di comunità, ospitando professionisti alessandrini che si sono formati qui, le cui radici sono nate qui, un po' per rafforzare il senso comunitario e un po' perché Alessandria non ce l’ha mai avuto. Puntare l'attenzione sui profeti in patria, insomma. Venerdì 21 alle ore 21, apriamo le foglie del nostro teatro e presenteremo anche un estratto di 'Donne Resistenti', spettacolo nato nel progetto con gli ecomusei del Piemonte e con l'ecomuseo di cascina Moglioni, sospeso un mese fa a causa del maltempo, ma che ad aprile porteremo in scena a Bosio in occasione dell'anniversario dei martiri della Benedicta. È uno spettacolo che racconta le storie delle molte figure piemontesi che hanno fatto la storia della Resistenza in generale». Info: cell. 339 3584518.