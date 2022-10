Lungo Tanaro: Amag Reti Gas, 60mila euro per 320 metri di tubature

Amag Reti Gas ha dato il via al secondo cantiere per la sostituzione delle vecchie tubature in ghisa grigia del gas e relative derivazioni, in Lungo Tanaro San Martino ad Alessandria. Un investimento di circa 60mila euro per 320 metri di rete (il primo intervento è stato realizzato in zona Cristo per 1,2 km, con un investimento di circa 165 mila euro).

“Vogliamo garantire ai cittadini una rete sempre più sicura e al passo con i tempi - dichiara l’amministratore unico di Amag Reti Gas, Emanuele Rava - Investire in nuove infrastrutture per il trasporto del gas vuol dire guardare al futuro della città”.

Successivamente proseguiranno i lavori in via Giuseppe di Vittorio e spalto Borgoglio e, a seguire, le zone di piazza Garibaldi, Lungo Tanaro Magenta, zona Aci e l’area di Santa Maria di Castello.