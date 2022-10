Molinari: "Grazie ai lavoratori della Pernigotti per la costanza: sono loro il futuro dell'azienda"

"Il passaggio definitivo delle quote societarie della Pernigotti dalla famiglia Toksoz a Lynstone, società veicolo del Gruppo J.P. Morgan - spiega in una nota Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera - rappresenta un punto di svolta fondamentale per il futuro dell'azienda dolciaria novese. La Lega, con il diretto impegno del Ministro Giorgetti al Mise, ha lavorato costantemente e senza clamori, in questi mesi, affinchè si arrivasse ad un risultato concreto e tangibile, di cui oggi non possiamo che rallegrarci".

"Vanno ringraziati i lavoratori per la loro costanza - aggiunge l'onorevole - e per il loro attaccamento all'azienda. Importantissimo che in questi giorni sia stata anche firmata la cassa integrazione straordinaria di 12 mesi, in continuità con quella per riorganizzazione scaduta il 30 giugno. I lavoratori sono la prima risorsa dell'azienda, ed è dalle attuali maestranze, fortemente specializzate, che occorre ripartire per il rilancio del marchio dolciario novese, e piemontese".