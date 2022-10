CASALE MONFERRATO - Da questa mattina sono in atto numerosi controlli della Polizia in città. A partire dalle scuole per arrivare alle zone più sensibili come area mercatale e stazione.

Ed è proprio in stazione che erano presenti gli agenti della Polfer di Alessandria, durante l’uscita da scuola dei ragazzi. Si tratta di servizi mirati che periodicamente vengono organizzati in tutte le cittadine della provinciale di Alessandria.