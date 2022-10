Trieste è tenera. Bertram comanda

TRIESTE - Troppa differenza tra Tortona e questa Trieste. La Bertram domina la partita dell’Allianz Dome (finale 60-88), centra la quarta vittoria nelle quattro partite giocate (secondo successo consecutivo in trasferta) e, almeno per una sera, è da sola al comando della classifica del campionato di Serie A Unipol Sai.

La partita

Bertram al completo. Trieste senza Lever. Dopo i primi possessi di studio e di approccio, la partita prende da subito la strada dei bianconeri. Un +7 Tortona a metà del primo periodo (13-20) apre la strada alle triple di Radosevic, Filloy e Daum. Al primo stop 16-23 con un 5/9 da tre e 7 canestri assistiti. L’inerzia è bianconera e la precisione dall’arco, soprattutto di un ispirato Filloy, permette a Tortona di controllare la gara e approdare all’intervallo lungo su un eloquente 41-29.

Reazione Trieste in avvio di ripresa. La squadra di Legovich alza l’aggressività e trova qualche fiammata da Bartley arrivando fino al -5 (45-50) e rimettendo in discussione la gara. Potrebbe essere la svolta, ma Tortona riprende (Candi e Daum) a macinare a segnare da fuori. In pochi minuti il gap è ripristinato (48-59 al 30’). Trieste paga lo sforzo frustrato e cede. Tortona allunga toccando il +20. Gli ultimi 4’ di gioco sono garbage time. Ramondino ne approfitta per spalmare i minuti e far tirare il fiato a chi ha giocato di più finora. Dieci giocatori tra 17 e 24 minuti di utilizzo. 5 in doppia cifra. Leonardo Candi piazza una partita da 12 punti, 5 falli subiti, 6 rimbalzi, 4 assist e 27 di valutazione.

Le voci

Marco Ramondino allenatore della Bertram. “E’ stata una partita in cui sono stati più i minuti in cui abbiamo fatto buone cose, piuttosto che errori. Importate per noi che ci sia stato contributo da parte di tutti i giocatori. Ci sono stati momenti che il nostro essere ristagnanti dal punto di vista offensivo, ha permesso a Trieste di accendersi con il talento dei suoi giocatori. Questo a metà del primo quarto e del terzo. Per il resto credo che i ragazzi abbiamo fatto una buona partita e meritato questa vittoria”.

I numeri

Finale: 60-88

Parziali: 16-23, 29-41, 48-59.

Quintetti: Trieste con Davis, Bartley, Campogrande, Pacher, Spencer. Tortona con Christon, Harper, Macura, Daum, Cain.

Punti: Bartley 21 (Trieste), Daum 15 (Tortona).

Rimbalzi: Spencer 11 (Trieste), Candi 6 (Tortona).

Assist: Bossi 2 (Trieste), Christon 5 (Tortona).

Mvp: Candi (Tortona)