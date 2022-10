Gruppo Amag protagonista a Ecomondo

É in programma a Rimini dall’8 all’11 novembre Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica, l’economia circolare e rigenerativa. Tra i partecipanti alla manifestazione ci sarà anche il Gruppo Amag, la multiutility alessandrina, con uno stand digitale che andrà a promuovere i nuovi progetti legati all’ambiente, all’energia rinnovabile e alla depurazione e sanificazione delle acque.

«In particolare stiamo ponendo molta attenzione allo sviluppo della Comunità energetica - sottolinea il presidente del Gruppo Amag, Claudio Perissinotto - con l’obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili, nonché l’efficientamento dei consumi energetici nel territorio provinciale. Partecipare a un evento rilevante come Ecomondo permette di presentare concretamente la visione del Gruppo Amag, ovvero le proposte da sviluppare nella nostra città sui temi della sostenibilità ambientale, transizione ecologica ed energia rinnovabile».

In programma sono già fissati vari incontri in modalità digitale e in presenza con aziende leader del settore.