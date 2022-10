L'Asl-Al si congratula con Amisano: «Si perde un punto di riferimento»

CASALE - L'Asl di Alessandria si congratula con il dottor Marco Amisano, recentemente nominato direttore della Chirurgia Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Per il primario del Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale Santo Spirito di Casale l'avventura ligure dovrebbe iniziare nelle prossime settimane.

Il Direttore Generale dell'Asl-Al Luigi Vercellino ha dichiarato: «Non posso che esprimere sentimenti di stima e orgoglio per Marco, un chirurgo che si è distinto per capacità professionali e umane e che proseguirà la sua carriera in una struttura di livello nazionale come il Policlinico San Martino. Grazie anche al suo impegno a Casale opera un’equipe strutturata che saprà mantenere alto il livello della chirurgia del presidio».

Anche Franco Montefiore, Direttore del Dipartimento Strutturale Chirurgico di Asl-Al, ha tenuto ad esprimere le sue congratulazioni e ha dichiarato: «Con il trasferimento del dottor Amisano la chirurgia della provincia perde un punto di riferimento importante».

Il dottor Amisano è uno specialista di chirurgia epato-bilio pancreatica e colorettale, una chirurgia che si occupa del trattamento delle malattie del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del colon-retto; tale chirurgia è estremamente complessa e necessita di un approccio multidisciplinare con l’impiego di strutture di radiologia interventistica e gastroenterologia operative 24 ore su 24, servizi che solo un grande presidio ospedaliero Hub di secondo livello può garantire.